Игрока НХЛ Кейна подозревают в использовании поддельного сертификата о вакцинации

Национальная хоккейная лига (НХЛ) начала расследование в отношении форварда «Сан-Хосе Шаркс» Эвандера Кейна, которого подозревают в предоставлении поддельного сертификата о вакцинации, сообщает Front Office Sports.

По информации источника, в настоящее время документ проходит проверку на подлинность. На время расследования игрок будет находиться вне расположения команды.

За покупку или использование поддельной карты вакцинации нарушителям грозит до пяти лет тюрьмы в соответствии с федеральным законодательством США.

Кейн выступает в НХЛ с 2009 года. В прошлом розыгрыше регулярного чемпионата он принял участие в 56 матчах, в которых набрал 49 (22+27) очков.

Ранее сообщалось, что Кейн обвиняется в насилии над бывшей женой Анной. Спортсмен также обвиняет свою экс-супругу в насилии. По его словам, конфликты с применением физической силы начались в 2019 году, когда Анна ударила его семь-восемь раз кулаком по лицу.

Также хоккеиста обвинили в незаконных ставках на игры НХЛ, в том числе на матчи с участием своей команды. Однако лига не нашла доказательств.