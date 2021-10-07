Экс-хоккеист «Авангарда» Потапов сравнил тренировки Хартли с ГУЛАГом

Форвард челябинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» Алексей Потапов рассказал о тренировках во время выступления в омском «Авангарде».

По словам спортсмена, тренировочный процесс под руководством главного тренера клуба Боба Хартли был очень тяжелым, а плотный график матчей не влиял на нагрузку во время упражнений.

«Это система Хартли? Да. Российский ГУЛАГ, да. Добро пожаловать. Ну очень тяжело. Там действительно тяжелая работа изо дня в день. Тяжелая работа и ничего больше. Он не верит в талант, он верит только в тяжелую работу», — приводит слова Потапова канал «Трактор SHOW» в YouTube.

32-летний Потапов выступал за «Авангард» с 2019 по 2021 год. В составе команды он стал обладателем Кубка Гагарина. В мае 2021 года нападающий подписал двухлетний контракт с «Трактором».

Хартли возглавил омский клуб в 2018 году. Под его руководством «Авангард» в апреле 2021 года впервые в своей истории стал победителем плей-офф КХЛ.

Ранее Хартли рассказал об изменившемся мнении о России.