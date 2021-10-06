Несколько очков российских хоккеистов помогли «Торонто» обыграть «Монреаль»

«Торонто Мэйпл Лифс» в предсезонном матче одержал победу над «Монреаль Канадиенс» со счетом 6:2.

Счет в матче открыл нападающий «Торонто» Ник Ричи. Ассистировали форварду Митч Марнер и Ти Джей Бродин. Следующую шайбу забросил тот же Ричи, голевые передачи на которого отдали россиянин Никита Гусев и Браннан Менелл. Форвард «Монреаля» Алекс Белзиле размочил счет. За полторы минуты до конца первого периода российский нападающий Илья Михеев увеличил отрыв «Торонто». Во втором периоде шайбы забросили хоккеисты «Торонто» Браннан Менелл и россиянин Семен Дер-Аргучинцев. Окончательный счет установил форвард «Мэйпл Лифс» Бретт Сини.

Сезон НХЛ 2021/2022 стартует 12 октября 2021 года и станет 105-м в истории Национальной хоккейной лиги. Перед сезоном лига расширилась до 32 клубов, включив в себя новую команду «Сиэтл Кракен».

Ранее «Миннесота Уайлд» в предсезонном матче одолела «Колорадо Эвеланш» со счетом 3:1.