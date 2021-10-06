Документ с первой подписью Месси выставлен на аукцион за несколько тысяч долларов

Документ с подписью форварда «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси выставлен на аукцион американской компанией Goldin Auctions. Об этом сообщается в Twitter VarskySports.
На карточки, датируемой 1995-2000 годом, есть фотография аргентинца и его подпись. Отметим, что в этот период времени Месси выступал за «Ньюэллс Олд Бойз».
Предположительно это первая задокументированная подпись звездного нападающего.
На момент начала торгов карточка оценивалась в $ 10 тыс.
10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.
Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.
Ранее главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу заявил, что нападающий Лионель Месси во время выступления за «Барселону» «ходил по полю, потому что он не пробегал больше 8 км».
La firma Goldin Auctions subasta el primer carnet de Lionel Messi como jugador de Newell's. La etiquetó como "Gema 10", la máxima calificación para un artículo de colección. La última oferta fue de 20.000 dólares. ❤️����⚽️. pic.twitter.com/CE12bdwwS8— VarskySports (@VarskySports) October 5, 2021