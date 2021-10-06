Документ с первой подписью Месси выставлен на аукцион за несколько тысяч долларов

Документ с подписью форварда «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси выставлен на аукцион американской компанией Goldin Auctions. Об этом сообщается в Twitter VarskySports.

На карточки, датируемой 1995-2000 годом, есть фотография аргентинца и его подпись. Отметим, что в этот период времени Месси выступал за «Ньюэллс Олд Бойз».

Предположительно это первая задокументированная подпись звездного нападающего.

На момент начала торгов карточка оценивалась в $ 10 тыс.

10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

Ранее главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу заявил, что нападающий Лионель Месси во время выступления за «Барселону» «ходил по полю, потому что он не пробегал больше 8 км».