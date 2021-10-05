Червиченко: Хачатурянц проявил себя как борец со всяким негативом

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал назначение Ашота Хачатурянца на пост исполняющего обязанности руководителя Российской премьер-лиги (РПЛ).

«На должности главы судейского комитета Хачатурянц показал себя как борец со всяким негативом, поэтому в лиге, скорее всего, тоже будет стараться максимальный порядок наводить. Прядкин находился на своем посту слишком долго — 14 лет, и никаких особых прорывов при нем не было. Все клубы хотят какого-либо движения вперед, какого-то развития. В связи с этим и было принято решение о смене руководителя РПЛ.

Думаю, что при Хачатурянце будет сделан упор на создание продукта, контент Премьер-лиги будет более продаваемым, клубы смогут увеличить свои доходы. На него надеются в плане отстаивания интересов клубов.

Сейчас вот опять Роспотребнадзор начал свои шаманские танцы с запретами, и в то время, как практически вся Европа, у которой ситуация с ковидом ничуть не лучше, чем у нас, Англия, которая допускает 100% зрителей на трибуны, над нами нависает угроза запретной гильотины. Все надеются, что Хачатурянц каким-то образом сможет защищать клубы», — заявил Червиченко.

Напомним, что Хачатурянц утвержден в новой должности по итогам голосования руководителей клубов РПЛ на общем собрании.

Ранее Ашот Хачатурянц прокомментировал свое избрание исполняющим обязанности президента РПЛ.