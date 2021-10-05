Опубликовано видео боя между Джигурдой и депутатом Милоновым

Telegram-канал Mash опубликовал фрагменты боя между 60-летним шоуменом Никитой Джигурдой и 47-летним депутатом Госдумы Виталием Милоновым. Поединок прошел по правилам бокса, но в перчатках для смешанных единоборств. Бойцы провели в клетке три раунда. До этого 60-летний Джигурда выступал в ММА на турнире «Король ринга».

По предварительной информации, бой продолжался три раунда, о его результатах официально не сообщалось, но известный боец Александр Емельяненко ранее сообщил, что победу одержал Джигурда.

«Задача была не убить депутата Госдумы», — сказал после боя Джигурда.

«Виталий Валентинович в футболочке еле уносил свои синие перчатки от «воина света по жизни» в красных шортах. Милонов проверил все углы, собрал несколько мощных хуков, когда все кончилось — вышел из октагона и обиделся на оргов», — написано в сообщении Mash.

После боя Милонов посетовал, что его обманули, а Джигурда вместо шоу дрался по-настоящему. Также Милонов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что повторный поединок с шоуменом Никитой Джигурдой состоится через год, поскольку ему нужно подготовиться.

Ранее сообщалось, что Милонов захотел провести реванш с Джигурдой.