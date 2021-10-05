Лучший нападающий сборной Бельгии рассказал о матче с Россией

Нападающий «Челси» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку рассказал, чьл играть с командой России на чемпионате Европы — 2020 было сложно. Слова форварда передает официальный сайт УЕФА.

«Играть матч против России было сложно. По пути на стадион в Санкт-Петербург мне нужно было что-то, чтобы завестись. Я решил, что буду играть ради Кристиана Эриксена на протяжении всего турнира. Хотел выразить ему как-то свою поддержку, показать ему, что я рядом. Также я отправил ему сообщение и был очень рад, что он мне ответил», — сказал Лукаку.

Напомним, в стартовом матче на Евро Россия крупно проиграла Бельгии со счетом 0:3.

Напомним, во время матча первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии (0:1) Эриксен потерял сознание прямо на поле. Врачи реанимировали его более десяти минут, после чего его доставили в больницу. Позднее стало известно, что он перенес остановку сердца. В госпитале ему установили кардиостимулятор. Пока неизвестно, сможет ли он вернуться в футбол.

Ранее стало известно, что Ромелу Лукаку считает, что преклонение колена перед матчами чемпионата Англии не является эффективным в борьбе с расовой дискриминацией.