Россиянка вышла в финал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Анна Калинская в полуфинале квалификации турнира в Индиан-Уэллсе обыграла американку Эйжу Мухаммад со счетом 6:1, 6:2.

Встреча продолжалась один час. Россиянка не сделала ни одного эйса и ни одной двойной ошибки, а также реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Мухаммад – два эйса и сесь двойных ошибок.

В финале квалификации Калинская встретится с представительницей Австралии Присциллой Хон.

Действующей победительницей турнира в Индиан-Уэллсе является канадка Бьянка Андрееску.

Ранее Калинская дважды проигрывала ей на «КУбке Кремля» (2016, 2018).

«Я дважды играла с ней, но ни разу не показала своей лучшей игры. Поэтому сегодня я просто хотела сыграть хорошо и получить удовольствие от момента, играть очко за очком. Я очень рада победить, это очень приятное чувство», — сказала Калинская.

Призовой фонд которого превышает 235 тысяч долларов, в парном разряде.

Ранее российский экс-теннисист Николай Давыденко поделился воспоминаниями о тренировке с 17-летним сербом Новаком Джоковичем.