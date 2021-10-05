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Главный тренер «Барселоны» отреагировал на информацию о запрете общения с журналистами

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REUTERS

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман, комментируя информацию о запрете президента клуба Жоана Лапорта давать интервью, заявил, что хочет, чтобы вокруг него была тишина и покой. Слова кумана передает Ad.nl.

«Мне не хочется оглядываться назад, и теперь я хочу, чтобы вокруг меня была тишина и покой. Лапорта не участвует в этом. Он даже не знал, что я иду на то шоу. У меня вообще нет запрета, полная чушь», — сказал Куман.

Ранее сообщалось, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта ограничил общение Роналда Кумана с голландской прессой.

Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года. За время своей работы он добился победы в Кубке Испании 2020/21.

После семи матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании «Барселона» занимает девятую строчку, набрав 12 очков. В Лиге чемпионов в своей группе «Барса» замыкает таблицу, не набрав очков. В двух стартовых играх каталонцы проиграли с общим счетом 0:6.

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Футбол. Чемпионат Испании
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