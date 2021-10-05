Стал известен размер премиальных клуба КХЛ

Журналист Алексей Шевченко в Telegram назвал размер премиальных, которые получают игроки хабаровского «Амура».

Хоккеисты хабаровской команды получают 40 тысяч рублей за одну победу.

После 14 проведенных матчей «Амур» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в своем активе 11 очков. Хабаровчане забросили 26 шайб, пропустив при этом 44.

В последнем матче «Амур» одержал победу над подольским «Витязем» со счетом 2:1.

Всего с начала сезона хабаровский клуб одержал пять побед. Таким образом, каждый хоккеист получил по ₽200 тыс. премиальными.

Таблицу Восточной конференции возглавляет магнитогорский «Металлург», который за 13 матчей набрал 24 очка. Замыкает конференцию «Адмирал» из Владивостока, который за имеет в активе восемь баллов за 13 матчей.

Ранее нападающий «Ак Барс» Артем Галимов прокомментировал тот факт, что матч с «Салаватом Юлаевым» (2:0) транслировали на американском канале ESPN.