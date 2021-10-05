Экс-игрок «ПСЖ»: Неймар стал избалованным ребенком

Бывший полузащитник «Пари Сен-Жермен» Эдуар Сиссе считает, что бразильский форвард Неймар стал избалованным ребенком. Слова Сиссе передает Daily Star.

«Он отличный игрок, никто не может с этим спорить, но Неймар стал избалованным ребенком, и он командует всеми вокруг. В «Барселоне» Неймар имел более чистый стиль игры, хотя он больше дрибнговал. В Париже же ему дали ключи, и они позволили ему делать то, что он хотел. В один момент он потерялся», — сказал Сиссе.

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году. В составе парижской команды он стал трехкратным чемпионом Франции (2017/18, 2018/19, 2019/20), трехкратным обладателем Кубка страны (2017/18, 2019/20, 2020/21), победителем Кубка лиги (2017/18) и двукратным обладателем Суперкубка Франции (2018, 2020).

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость бразильца составляет €100 млн.

Ранее Сиссе заявил, что Неймар стал избалованным сопляком.