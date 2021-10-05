Стала известна сумма выплаты главному тренеру «Барселоны» за увольнение

Каталонская «Барселона» будет вынуждена выплатить главному тренеру Роналду Куману €12 млн до 30 июня, если клуб примет решение уволить голландского специалиста. Об этом сообщает журналист Исаак Фуото в Twitter.

По информации источника, если каталонский клуб не выполнит это условие, то «Барса» не сможет назначить нового главного тренера на следующий сезон из-за установленного Ла Лигой лимита, который составляет €3 млн.

Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года. За время своей работы он добился победы в Кубке Испании 2020/21.

После шести матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании «Барселона» занимает шестую строчку, набрав 12 очков. В Лиге чемпионов в своей группе «Барса» замыкает таблицу, не набрав очков. В двух стартовых играх каталонцы проиграли с общим счетом 0:6.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта ограничил общение Роналда Кумана с голландской прессой.