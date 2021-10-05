Тренеру «Барселоны» запретили общаться с журналистами

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ограничил общение главного тренера Роналда Кумана с голландской прессой. Об этом редактор нидерландского ток-шоу HLF8 рассказал AD.

«Все было на мази, но вдруг сорвалось. Джонни де Мол общался с Куманом в пятницу. Роналд хотел посетить шоу в любом случае, независимо от того, уволят его или нет. После того, как мы анонсировали выпуск, Лапорта сообщил Куману, что запрещает тому общаться с прессой в Нидерландах», – сказал редактор.

Куман должен был принять участие в передаче, но мероприятие пришлось отменить.

Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года. За время своей работы он добился победы в Кубке Испании 2020/21.

После шести матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании «Барселона» занимает шестую строчку, набрав 12 очков. В Лиге чемпионов в своей группе «Барса» замыкает таблицу, не набрав очков. В двух стартовых играх каталонцы проиграли с общим счетом 0:6.

Ранее Куман рассказал о встрече с Лапортой.