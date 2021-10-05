Глава МИД Чехии попросил извинений от шотландского функционера за сравнение чешских детей с гнилыми фруктами

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек потребовал извинений от советника Шотландской футбольной ассоциации по равенству Марвина Бартли за его высказывание, в котором он сравнил чешских детей с гнилыми фруктами. Об этом сообщает Sky Sports.

Из-за расистского скандала, произошедшего в матче Лиги Европы между «Спартой» и «Рейнджерс» (1:0), на стадионе чешской команды могли находиться только 10 000 детей в возрасте до 14 лет. Они освистывали каждое касание игрока «Рейнджерс» Глена Камара.

«Худшее в событиях прошлого вечера в Праге – это то, что я нисколько не удивлен. Это ни в коем случае не вина детей, потому что они повторяют то, что делают или поощряют взрослые. Какие у них есть возможности, когда они находятся в чаше с гнилыми фруктами?» – написал Бартли в Twitter, прикрепив фотографию гнилой клубники.

«Я понимаю, что спортивные матчи вызывают различные эмоции, которые могут выйти за пределы поля. Тем не менее, даже у них есть свои пределы и они не должны превращаться в ксенофобные оскорбления в адрес несовершеннолетних. Поэтому я попросил извинений от человека, который публично сравнил чешских детей с гнилыми фруктами. Сегодня я вызвал посла, чтобы он разъяснил мою просьбу Шотландской футбольной ассоциации», – ответил Кулганек на своем сайте.

Ранее Кулганек заявил, что намерен вызвать к себе британского посла из-за расистского скандала.