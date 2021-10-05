Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Матвиенко сообщила о подъеме российского образования 03:06
Россиян предупредили о мошенничестве в интернет-магазинах 02:57
Тренеру «Барселоны» запретили общаться с журналистами 02:51
Немецкий депутат подаст иск в суд с требованием признать «Спутник V» 02:46
Над Тайваньским проливом за пять дней прошли 145 боевых самолетов ВВС... 02:43
«ПСЖ» не попал в топ-7 самых дорогих составов мира 02:33
В Госдуме России назвали способ решить газовую проблему Украины 02:31
Работа Facebook, Instagram и WhatsApp постепенно восстанавливается после масштабного сбоя 02:27
Мбаппе назвал клуб, в который он хотел перейти летом 02:23
The Verge: Windows 11 стала доступна на день раньше 02:18
Бесплатная ставка 1000 р.

Глава МИД Чехии попросил извинений от шотландского функционера за сравнение чешских детей с гнилыми фруктами

close
100%
David W Cerny/Reuters

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек потребовал извинений от советника Шотландской футбольной ассоциации по равенству Марвина Бартли за его высказывание, в котором он сравнил чешских детей с гнилыми фруктами. Об этом сообщает Sky Sports.

Из-за расистского скандала, произошедшего в матче Лиги Европы между «Спартой» и «Рейнджерс» (1:0), на стадионе чешской команды могли находиться только 10 000 детей в возрасте до 14 лет. Они освистывали каждое касание игрока «Рейнджерс» Глена Камара.

«Худшее в событиях прошлого вечера в Праге – это то, что я нисколько не удивлен. Это ни в коем случае не вина детей, потому что они повторяют то, что делают или поощряют взрослые. Какие у них есть возможности, когда они находятся в чаше с гнилыми фруктами?» – написал Бартли в Twitter, прикрепив фотографию гнилой клубники.

«Я понимаю, что спортивные матчи вызывают различные эмоции, которые могут выйти за пределы поля. Тем не менее, даже у них есть свои пределы и они не должны превращаться в ксенофобные оскорбления в адрес несовершеннолетних. Поэтому я попросил извинений от человека, который публично сравнил чешских детей с гнилыми фруктами. Сегодня я вызвал посла, чтобы он разъяснил мою просьбу Шотландской футбольной ассоциации», – ответил Кулганек на своем сайте.

Ранее Кулганек заявил, что намерен вызвать к себе британского посла из-за расистского скандала.

Все новости на тему:
Хроника
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Хроника глобального сбоя в интернете
Facebook, Instagram и WhatsApp частично возобновили работу
Энергетическая бомба замедленного действия: кто выиграет от рекордного роста цен на газ
Сможет ли «Газпром» извлечь максимальную выгоду из энергетического кризиса в Европе
«Это самая большая слабость вооруженных сил США»
Зачем Пентагон планирует радикальное переоборудование кораблестроительных верфей
В Тибете нашли следы неизвестной цивилизации
В Петербурге мужчина избил и похитил женщину после отказа продолжить знакомство
Правительство готовит постановление об общих требованиях об оплате труда педагогов
Названа причина сбоя в работе Facebook
Новости и материалы
Матвиенко сообщила о подъеме российского образования
Россиян предупредили о мошенничестве в интернет-магазинах
Тренеру «Барселоны» запретили общаться с журналистами
Немецкий депутат подаст иск в суд с требованием признать «Спутник V»
Над Тайваньским проливом за пять дней прошли 145 боевых самолетов ВВС Китая
«ПСЖ» не попал в топ-7 самых дорогих составов мира
В Госдуме России назвали способ решить газовую проблему Украины
Работа Facebook, Instagram и WhatsApp постепенно восстанавливается после масштабного сбоя
Мбаппе назвал клуб, в который он хотел перейти летом
The Verge: Windows 11 стала доступна на день раньше
Цукерберг извинился перед пользователями за сбои в работе социальных сетей
Рост цен на автомобили превысил пятилетний уровень
The Washington Post: Минздрав США отменил запрет финансирования направлений на аборты
Губерниев — биатлонистам: я думал, вы умные, а вы как Брежнев и «Малая земля»
Джастин Бибер начал продавать готовую к употреблению марихуану
«Ведомости»: Facebook удалил часть запрещенного контента по требованию российских властей
У некоторых пользователей заработали Facebook и Instagram
Пресс-служба «Спартака»: даже «Барселона» упала не так сильно, как все эти соцсети
Все новости
Рогозин vs Маск, критика космонавтов и скандал с избиением
Главные события вокруг фильма «Вызов» с Пересильд до полета к МКС
Ранний старт: шинники резко взвинтили цены на зимнюю резину
Стоимость зимних покрышек подскочила к сезону на 25%
Задержание журналиста Можейко и блокировка «КП» в Белоруссии. Главное
МВД Белоруссии: журналист «Комсомольской правды» был задержан в Минске
«У Пашиняна нет другого выхода»: зачем Армении переговоры с Азербайджаном
Армения и Азербайджан надеются провести переговоры по урегулированию на границах
«Необходимо для дальнейшего тестирования»
«Газпром» начал заполнять одну из ниток «Северного потока — 2»
В Facebook извинились перед пользователями
CNBC: сбой в работе Facebook стал самым масштабным с 2008 года
10 лет назад умер Стив Джобс. Как он изменил мир
Надежда на конкуренцию. Подорожают ли хлеб и макароны
Производители опасаются роста стоимости муки из-за снижения урожая
«Я такой красивый»: что делает мужчина на обложке Playboy
Журнал Playboy поместил на обложку мужчину в корсете и кроличьих ушах
Потратить все: приведет ли инфляция к сокращению сбережений у населения
Эксперты рассказали, смогут ли банки вернуть привлекательность вкладов
«Зеленский провинился перед хозяевами»
Как скандал с «Бумагами Пандоры» скажется на Зеленском
«Украина не поможет»: что ждет Саакашвили в Грузии
Эксперты оценили шансы на освобождение Саакашвили из тюрьмы
«Мало иметь ракету, нужны средства разведки и целеуказания»
Что может остановить российскую гиперзвуковую ракету «Циркон»
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях