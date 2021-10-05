Пресс-служба «Спартака»: даже «Барселона» упала не так сильно, как все эти соцсети

Пресс-служба «Спартака» в Twitter иронично подшутила над «Барселоной», сравнив ее неудовлетворительные результаты со сбоем в работе ряда социальных сетей.

«Даже «Барселона» упала не так сильно, как все эти соцсети», – говорится в сообщении англоязычного твиттера клуба.

Масштабный сбой в работе сервисов Facebook, в том числе Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger, произошел вечером 4 октября. Вслед за ними проблемы были замечены в TikTok и во «ВКонтакте».

Также сообщалось о проблемах в работе почтового сервиса Gmail.

Ранее стало известно, что у капитана «Спартака» Георгия Джикии выявлены два гена ожирения.