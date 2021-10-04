Усик заявил, что готов биться с любым за пояс WBC

Украинский боксер Александр Усик рассказал, что ждет от боя между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри.

«Я точно буду смотреть этот бой. Я не очень много думаю о том, кто станет победителем. Это будет хороший бой. Не списывайте Уайлдера со счетов, у него всегда есть нокаутирующий удар.

Я буду биться с любым, кто завоюет пояс. Мне все равно, будет это Уайлдер или Фьюри. Единственный прогноз, который могу дать — у меня сегодня будет фантастический ужин», — приводит слова боксера DAZN.

Поединок Фьюри — Уайлдер пройдет в ночь на 10 октября.

Напомним, ранее Александр Усик одержал победу над Энтони Джошуа в 12-раундовом поединке, который состоялся в ночь на 26 сентября на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм» в Лондоне.

Усик выиграл единогласным решением судей — 117-112, 116-112, 115-113, став обладателем титула объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе.

Украинский боксер остается непобежденным. На профессиональном ринге он провел 19 боев и выиграл каждый из них, при этом 13 раз он отправлял соперника в нокаут.

Ранее Тайсон Фьюри высказался о британце Энтони Джошуа после поражения от украинца Александра Усика.