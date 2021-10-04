Матч украинской лиги закончился массовой дракой

Футболисты хмельницкого «Подполья» и донецкого «Олимпика» устроили массовую драку после матча 11-го тура первой лиги чемпионата Украины.

Потасовка началась на 96-й минуте матча, когда арбитр дал финальный свисток. Голкипер «Подполья» остался недовольным тем фактом, что судья отменил два взятия ворот его клуба и добавил пять минут ко второму тайму. Из-за этого разгорелся скандальный инцидент, который не смогли урегулировать даже в подтрибунном помещении, где игроки продолжили выяснение отношений.

После 11 матчей «Подполье» занимает десятое место в первой украинской лиге, имея в активе 13 очков. «Олимпик» сыграл десять матчей и располагается на седьмой строчке, набрав 14 баллов.

Возглавляет чемпионат «Металлист», который добыл 31 очко. Замыкает турнирную таблицу «Ужгород», который за 11 матчей набрал лишь пять баллов.

Ранее футболисты тираспольского «Шерифа» и оргеевского «Милсами» устроили массовую потасовку во время матча чемпионата Молдавии.