Ведущий игрок сборной России может не сыграть в матчах отбора на ЧМ-2022

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин пройдет медицинское обследование после травмы, полученной в матче чемпионата Франции против «Бордо». Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

Результаты МРТ-обследования покажут, сможет ли Голович принять участие в матчах квалификации на чемпионат мира — 2022 против Словении и Словакии.

Ранее агент Головина Александр Клюев рассказал о травме футболиста.

По результатам МРТ-исследования будет принято решение об участии игрока в октябрьских матчах национальной команды.

Напомним, встреча между «Монако» и «Бордо», прошедшая на стадионе «Луи II», завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. На 35-й минуте с передачи Головина отличился Орельен Тчуамени. В начале второго тайма мяч забил сам россиянин. На 64-й минуте голом с пенальти отметился Виссам Бен-Йеддер.

В нынешнем сезоне Головин принял участие в 12 матчах, в которых забил два мяча и отдал две результативные передачи. В конце сентября хавбек был вызван в расположение национальной команды для подготовки к отборочным встречам чемпионата мира 2022 года.