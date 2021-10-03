Опубликовано новое видео избиения фанатов «Спартака» в Грозном

Telegram-канал OnlineOnTour опубликовал новое видео избиения болельщиков московского «Спартака» в подтрибунном помещении стадиона в Грозном во время матча десятого тура чемпионата России против местного «Ахмата».

В видеозаписи сотрудники полка Кадырова избивают дубинками фанатов красно-белых. По информации источника, поклонник московской команды был избит после того, как оскорбил Аллаха.

Встреча между «Ахматом» и «Спартаком», прошедшая в столице Чеченской республики, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 41-й минуте забил Александр Соболев.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После десяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набравший 16 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице первенства страны. «Ахмат» с 12 баллами располагается на 11-й строчке.

Ранее РПЛ отреагировала на информацию об избиении фанатов «Спартака» в столице Чеченской республики. Пресс-служба лиги сообщила, что изучает обстоятельства инцидента и ждет рапорт делегата.