«Спартак» проверяет информацию об избиении двух болельщиков в Грозном

Московский «Спартак» проводит проверку информации об избиении двух болельщиков команды во время матча десятого тура чемпионата России против грозненского «Ахмата».

Ранее в Telegram-канале «Выездные заметки» и «Мутко против» сообщалось, что сотрудники полка Кадырова избили дубинками двух фанатов красно-белых в подтрибунном помещении стадиона в столице Чеченской республики.

«Выясняем обстоятельства того, что произошло. Наши сотрудники сейчас в подтрибунке, собираем всю информацию, общаемся с принимающей стороной. На матче присутствует директор по безопасности РПЛ, надеемся, это ускорит процесс», — приводит заявление пресс-службы «Спартака» «Спорт-Экспресс».

Встреча между «Ахматом» и «Спартаком» проходит в Грозном. Главным арбитром назначен Кирилл Левников, помогать ему будут лайнсмены Егор Болховитин и Александр Богданов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

После девяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набравший 13 очков, занимает девятое место в турнирной таблице первенства страны. «Ахмат» с 12 баллами располагается на 11-й строчке.

Ранее «Ахмат» и «Спартак» объявили составы на матч РПЛ.