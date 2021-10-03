Сборная России по настольному теннису проиграла в финале командного чемпионата Европы

Мужская сборная России по настольному теннису уступила команде Германии в финале командного чемпионата Европы, который завершился в румынском городе Клуж-Напока.

Матч завершился поражением россиян со счетом 1-3. Единственную победу одержал Максим Гребнев, выигравший у Бенедикта Дуды (3-2). Лев Кацман уступил Патрику Франциске (2-3), Виктор Сидоренко — Цю Дану (1-3), а Гребнев — также Франциске (2-3).

Российская команда впервые в истории дошла до финала турнира. На пути к финалу она обыграла команды Франции (3-0) и Нидерландов (3-0) в рамках группового этапа, в 1/4 финала переиграла австрийцев (3-2), в полуфинале оказалась сильнее шведов (3-0).

Сборная России повторила достижение команды СССР, которой удавалось доходить до финала континентальных первенств в 1966 и 1968 году.

Ранее женская сборная России выиграла командный чемпионат мира по шахматам в испанском Ситжесе, победив в финальном поединке команду Индии.

2 сентября во втором финальном матче россиянки победили со счетом 3-1. Свои партии выиграли Екатерина Лагно (черными фигурами), победившая Таню Сачдев, и Полина Шувалова (белые), обыгравшая Мари Анн Гомес. Александра Горячкина (черные) сыграла вничью с Харикой Дронавалли, Александра Костенюк (белые) разошлась миром с Вайшали Рамешбабу. В первом матче россиянки победили со счетом 2,5-1,5.