Семак не согласился с удалением Азмуна в матче «Зенит» — «Сочи»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о судействе в матче десятого тура чемпионата России против «Сочи».

«Про судей или хорошее, или ничего. Пускай разбираются другие люди: те, которые уполномочены заниматься судейством, а мы будем говорить об игре.

Сердар не мешал вратарю сыграть в этом моменте. Мяч в момент контакта уже закатывался в ворота. Это нарушение, но это несчастный случай. Сердар уходил от столкновения. Если был контакт, он был абсолютно минимальным. Наоборот он ногу убирал», — приводит слова Семака «Чемпионат.com».

Встреча между «Зенитом» и «Сочи», прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На 45-й минуте мяч забил нападающий хозяев Артем Дзюба. В середине второго тайма Матео Касьерра восстановил равновесие, а на 71-й минуте Сергей Терехов принес «Сочи» победу.

На 42-й минуте после столкновения с вратарем «Сочи» Сосланом Джанаевым красную карточку получил нападающий «Зенита» Сердар Азмун.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее сообщалось, что «Зенит» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).