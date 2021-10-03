Смолов остался в запасе «Локомотива» на матч с «Ростовом»

Московский «Локомотив» и «Ростов» объявили стартовые составы на матч десятого тура чемпионата России.

Нападающий «железнодорожников» Федор Смолов остался в запасе.

Стартовый состав «Локомотива»: Худяков, Живоглядов, Пабло, Баринов, Куликов, Тикнизян, Марадишвили, Бека Бека, Керк, Анджорин, Камано.

Стартовый состав «Ростова»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Калинин, Глебов, Сухомлинов, Альмквист, Гигович, Полоз, Комличенко.

Встреча между «Локомотивом» и «Ростовом» пройдет в Москве на «РЖД Арене». Главным арбитром назначен Павел Кукуян, ассистировать ему будут лайнсмены Александр Кудрявцев и Михаил Иванов.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 19.00 мск.

После девяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив», набравший 17 очков, занимает третье место в турнирной таблице первенства страны. «Ростов» с шестью баллами располагается на последней, 16-й строчке.

Ранее футболист «Локомотива» Рифат Жемалетдинов прокомментировал поражение от римского «Лацио» в матче группового этапа Лиги Европы.