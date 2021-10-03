Футболисты «Шерифа» устроили массовую драку во время матча чемпионата Молдавии

Футболисты тираспольского «Шерифа» и оргеевского «Милсами» устроили массовую потасовку во время матча чемпионата Молдавии.

Встреча, прошедшая 2 октября, завершилась в пользу «Шерифа» со счетом 1:0. Во втором тайме игрок «Милсами» Игорь Ламбарский ударил сзади по ногам футболисту тираспольской команды Эмонду Аддо. В ответ тот ударил соперника по лицу, в результате чего между представителями обеих команд началась драка.

За удар в лицо Аддо получил красную карточку, а Ламбарский за фол был наказан предупреждением. После встречи представители «Шерифа» отметили несправедливость такого решения.

Главный тренер Милсами Сергей Дубровин также остался недоволен судейством. Он считает, что после инцидента арбитр добавил мало времени ко второму тайму.

«Этот конфликт разбирался четыре минуты — судья даже несколько раз поднимал руку и показывал, что он засек время. Еще были три или четыре замены. А в итоге судья дает 3 дополнительные минуты. Или я дебил, или поменялись правила в математике и судьи должны вычитать от суммы слагаемое», — сказал Дубровин в послематчевом интервью, опубликованном в YouTube.

Ранее сообщалось, что поединок любительского первенства России (III дивизион, зона ЮФО/СКФО) между командами «Ангушт» (Назрань) и «Энергетик» (Прохладный) закончился массовой дракой, участниками которой стали футболисты, судьи и болельщики. Об этом сообщает пресс-служба Союза федераций футбола ЮФО и СКФО.