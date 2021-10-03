Лоза о матче «Спартак» — «Ахмат»: уровень этих игроков — второй дивизион

Музыкант Юрий Лоза, говоря о предстоящем матче десятого тура Российской премьер-лиги между «Ахматом» и «Спартаком», заявил, что уровень игроков команд равен уровню второго дивизиона. Слова Лозы передает «Спорт-Экспресс».

«И в «Спартаке», и в «Ахмате» играют футболисты одного уровня. Уровень этих игроков — второй дивизион, никто из них не претендует на выступление в топ-клубах. Но в конкретном матче все будет зависеть от случайности, как в матче ЦСКА и «Краснодара». «Спартак» точно не проиграет равной себе команде», — сказал Лоза.

Встреча с «Ахматом» пройдет 3-го октября в 19.00 (мск).

Напомним, «Спартак» одержал гостевую победу над «Наполи» со счетом 3:2 во втором туре группового этапа Лиги Европы.

Благодаря этой победе «Спартак» с тремя очками вышел на чистое второе место в группе С. Возглавляет квартет с шестью баллами «Легия», а «Наполи» и «Лестер» делят третье и четвертое места, набрав по одному очку.

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о предстоящем поединке красно-белых с грозненским «Ахматом».