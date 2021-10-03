Тренер «Ахмата» выразил готовность помочь «Барселоне»

Бывший футболист «Барселоны», помощник главного тренера «Ахмата» Яя Туре заявил в Twitter, что всегда готов помочь каталонскому клубу.

«Время, проведенное в «Барселоне», — одно из лучших воспоминаний в моей игровой карьере. Клуб доверился мне, когда я был еще молодым игроком, но еще не утвердился в топ-лигах. Я всегда буду благодарен клубу за то, что он для меня сделал.

Это, может быть, трудное время для клуба, но я верю в силу «Барселоны». Клуба всегда может рассчитывать на меня, если я понадоблюсь. Я готов помочь в любое время, потому что мое сердце навсегда с «Барселоной», болельщиками этого клуба и его игроками», — написал Туре.

После шести матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании «Барселона» занимает шестую строчку, набрав 12 очков. В Лиге чемпионов в своей группе «Барса» замыкает таблицу, не набрав очков. В двух стартовых играх каталонцы проиграли с общим счетом 0:6.

Ранее главный тренер «Барселоны» Роналд Куман, говоря о личной встрече с президентом клуба Жоаном Лапортой, заявил, что без ясности работать невозможно.