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Виталий Кличко: приложим все усилия, чтобы реванш с Джошуа прошел в Киеве

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РИА «Новости»

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что приложит все усилия для того, чтобы реванш между украинским боксером Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа состоялся в столице Украины.

«Это вопрос переговоров, мы приложим все усилия для того, чтобы он, если прошел — то в Киеве. Я обещал, что он станет чемпионом мира. Мы как промоутеры сделали для этого все, чтобы он это доказал всем, но это заслуга преимущественно Александра. Но мы также помогаем, делаем все для того, чтобы спорт развивался.

Та команда, которая привела сейчас к этому успеху, также сможет привести к победе Усика и в бою-реванше», — сказал мэр в эфире телеканала «Украина».

Александр Усик одержал победу над Энтони Джошуа в 12-раундовом поединке, который состоялся в ночь на 26 сентября на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм» в Лондоне.

Усик выиграл единогласным решением судей — 117-112, 116-112, 115-113, став обладателем титула объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе. Также он повторил достижение Эвандера Холифилда и Дэвида Хэя, которые после завоевания титулов в первом тяжелом весе становились чемпионами в супертяжах.

Украинский боксер остается непобежденным. На профессиональном ринге он провел 19 боев и выиграл каждый из них, при этом 13 раз он отправлял соперника в нокаут.

Ранее Виталий Кличко подарил Александру Усику символический подарок в виде пояса чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), который был изготовлен в 2018 году.

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