Гендир «Краснодара» отреагировал на неназначенный пенальти матче с ЦСКА

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг отреагировал на спорный эпизод в концовке встречи с ЦСКА (0:0) в десятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Комментарий по судейству? Спросите у Казарцева», — сказал Хашиг.

Напомним, в компенсированное время в штрафной зоне мяч попал в руку защитнику ЦСКА Игорю Дивееву. Арбитр Владимир Москалев не назначил пенальти после проверки VAR, за который отвечал Василий Казарцев.

После десяти матчей ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 17 очков. «Краснодар также набрал 17 баллов, но находится на четвертом месте, обгоняя армейцев по дополнительным показателям.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым из Воронежа. Помогали ему ассистенты Дмитрий Жвакин и Роман Милюченко (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Владимир Сельдяков (Балашиха).

Ранее Владимир Хашиг после окончания матча против «Сочи» (3:0) в рамках девятого тура Российской премьер-лиги раскритиковал судью Владислава Безбородова, который работал в этом матче видеоарбитром (ВАР).