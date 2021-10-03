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Россиянин рассказал, как украинцы восприняли недопуск на ЧМ по пляжному футболу в Москве

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Игрок сборной России по пляжному футболу Юрий Крашенинников рассказал, как отнеслись его украинские коллеги к недопуску на чемпионат мира в Москве.

«Я общался с футболистами украинской сборной. Им было обидно от недопуска, сколько они сил вложили, чтобы попасть на чемпионат мира. Они хотели поехать, конечно, но вот как вышло, это было не их решение. Такая возможность выпадает раз в два года. Ведь еще надо отобраться, а участие — это такой шанс для парней. Тем более сборная Украины — это сильная сборная», — приводит слова игрока «РБК-Спорт».

Чемпионат мира по пляжному футболу прошел с 19 по 29 августа в Москве.

Напомним, Украина отобралась на чемпионат мира по пляжному футболу, но отказалась от участия. Вместо желто-синих на мировое первенство приехала Швейцария.

В финале турнира сборная России обыграла Японию со счетом 2:5.

Ранее Юрий Крашенинников ответил на критику спортивного журналиста Василия Уткина.

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