Хабиб рассказал, как отказался выпить вина с Алексом Фергюсоном

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал, как отказался от предложения бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона выпить с ним вина.

«Вот сегодня мы были на стадионе, рядом Усэйн Болт, Патрис Эвра, сэр Алекс Фергюсон. Алекс Фергюсон предлагает мне выпить вина. Для него это хорошо. Я не сужу его. Но как мне объяснить мою позицию? Можно напрямую: «Нет-нет-нет, я мусульманин, я не пью». Но можно и по-другому, как сделал я: «Если я выпью, то разнесу здесь вас всех, ребята. Это нехорошая идея». Фергюсон все сразу понял: «Я понял, ты не пьешь», — приводит слова бойца YouTube-канал Eman Channel.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» подарил Хабибу Нурмагомедову футболку с номером Криштиану Роналду.

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

Legends in their own rights #MUFC pic.twitter.com/K02tinbpkY