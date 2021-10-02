Испанская «Севилья» хочет подписать узбекского нападающего

Испанская «Севилья» заинтересована в узбекском форварде «Ромы» Эльдоре Шомуродове. Об этом сообщает Fichajes.

Сообщается, что спортивный директор испанского клуба планирует приобрести Шомуродова в следующее трансферное окно, но главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо не хочет отпускать нападающего.

В чемпионате итальянской Серии А сезона-2020/21 в составе «Дженоа» Шомуродов сыграл 31 матч, сумев отличиться восемь раз, и отдать одну голевую передачу. За сборную Узбекистана нападающий сыграл 31 матч, в которых забил 14 мячей и отдал одну результативную передачу.

За всю карьеру Шомуродов провел 246 игр, в которых ему удалось отличиться 61 раз, а также отдать 13 голевых пасов.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Рома» занимает четвертое место, набрав 12 очков.

Ранее Жозе Моуринью досрочно покинул пресс-конференцию после матча очередного тура Серии А против «Лацио».