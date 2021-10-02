Американский канал в этом сезоне будет транслировать российский хоккей

Американский телеканал ESPN+ покажет в США более 130 матчей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) этого сезона. Об этом сообщает пресс-служба канала.

Запланированные трансляции:

«Ак Барс» – «Салават Юлаев» (3 октября)

«Динамо» – ЦСКА (6 октября)

«Салават Юлаев» – «Йокерит» (8 октября)

«Салават Юлаев» – «Ак Барс» (12 октября)

«Йокерит» – СКА (15 октября)

«Динамо» Рига – «Металлург» (19 октября)

«Ак Барс» – «Авангард» (22 октября)

«Авангард» – СКА (25 октября)

«Динамо» Москва — СКА (29 октября)

Канал ESPN был основан Биллом Расмусеном и Скоттом Расмусеном 7 сентября 1979 года.

Сезон КХЛ 2021/22 стартовал 1 сентября матчем «Авангард» — ЦСКА.

КХЛ образована в феврале 2008 года для развития хоккея на территории России и других стран Европы и Азии. Лига является организатором регулярного чемпионата КХЛ, в котором разыгрывается Кубок Континента имени Виктора Васильевича Тихонова, и плей-офф, в котором 16 команд лиги соревнуются за Кубок Гагарина. По итогам плей-офф определяется чемпион России, которым становится лучший российский клуб, и чемпион КХЛ – обладатель Кубка Гагарина.

Ранее главный тренер клуба КХЛ «Сочи» Андрей Назаров высказался о конфликте с форвардом команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным.