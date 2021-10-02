Блогеру Даве потребуется операция после тренировки на «Ледниковом периоде»

Блогер Дава (Давид Манукян) не сможет принять участие в проекте «Ледниковый период» из-за травмы плеча. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, Манукян травмировался во время тренировки с партнершей Аделиной Сотниковой, которая является олимпийской чемпионкой.

«Я неудачно выполнил поддержку. Пытался удержать ее, но мы стали падать. Я неудачно приземлился на плечо», — сказал певец.

Сообщается, что блогеру потребуется хирургическое вмешательство.

Ранее продюсер Аделины Сотниковой Анастасия IVKA рассказала, кто может заменить Манукяна на проекте «Ледниковый период».

В первом эпизоде «Ледникового периода» Аделина займет кресло жюри.

В этом году Дава участвовал в проекте «Танцы со звездами» и занял в нем второе место.