Президент «Барселоны» ответил на вопрос о будущем главного тренера клуба

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что главный тренер клуба Роналд Куман продолжит руководить командой. Слова функционера передает El Mundo Deportivo.

Лапорта считает, что Куман возглавляет каталонский клуб в очень сложный для команды момент. Президент «Барсы» отметил, что главный тренер верит в команду.

«Куман останется тренером, у него есть контракт, и мы надеемся, что мы насладимся победами и хорошей игрой, и мы уверены, что он сделает все возможное для этого. Мы все можем понять реакцию болельщиков на эту тему, потому что результатов пока нет, но я прошу болельщика иметь запас доверия к тренеру. Он этого заслуживает. И доверять этой команде, потому что, когда травмированные вернутся, она будет еще более конкурентоспособной», — сказал Лапорта.

Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года. За время своей работы он добился победы в Кубке Испании 2020/21.

После шести матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании «Барселона» занимает шестую строчку, набрав 12 очков. В Лиге чемпионов в своей группе «Барса» замыкает таблицу, не набрав очков. В двух стартовых играх каталонцы проиграли с общим счетом 0:6.

Ранее сообщалось, что руководитель «Локомотива» может стать тренером «Барселоны».