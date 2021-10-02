Роналду назвали худшим нападающим сезона АПЛ

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду занял последнее место в опубликованном порталом The Athletic рейтинге нападающих Английской премьер-лиги (АПЛ) по степени прессинга защитников соперников.

Лучшие значения у Уилфрида Заа из «Кристал Пэлас» и форварда «Брайтона» Нила Мопе — в среднем по 20 подобных действий за игру.

36-летний Роналду за матч в среднем оказывает прессинг на оборону соперника лишь 2,7 раза. Португалец провел в АПЛ три матча, в которых отметился тремя забитыми мячами.

При составлении рейтинга в учет брались форварды, сыгравшие в этом сезоне не менее 270 минут.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал информацию о том, что Криштиану Роналду станет вносить свои идеи в тактику команды.

«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.