Тренер сборной России — о снятии борцов с рейса: это заказ наших оппонентов

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев прокомментировал инцидент с отечественными борцами, которых сняли с рейса в Амстердаме за несоблюдение масочного режима. Национальная команда летела с пересадкой в Осло на чемпионат мира.

«Полицейские ворвались в самолет и под конвоем забрали наших спортсменов, которые идут на золотые медали, и вот высаживают нас.

Это определенно заказ, но непонятно чей. Мне кажется, это заказ наших оппонентов. Я даже не понимаю, почему нас высаживают. Мы говорим: «Дайте объяснения», – они даже не могут объяснить», – приводит слова наставника «СЭ».

Чемпионат мира по вольной борьбе пройдет в Осло с 2 по 10 октября. Российские спортсмены летели в норвежскую столицу через Амстердам.

Среди участников чемпионата мира по вольной борьбе — двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев, бронзовый призер ОИ-2020 Артур Найфонов, а также действующий чемпион Европы Абасгаджи Магомедов.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова назвала безалаберностью поведение снятых с рейса российских борцов.