Стало известно, какая зарплата у тренера «Шерифа», обыгравшего «Реал»

Украинский главный тренер тираспольского «Шерифа» Юрий Вернидуб зарабатывает менее €20 тыс. в месяц. Об этом сообщает молдавский телеканал ProTV Chisinau.

Средняя зарплата игроков в «Шерифе» не превышает €6 тыс. Ведущие футболисты клуба получают около €15 тыс. в месяц.

Напомним, в матче второго тура группового этапа «Шериф» обыграл мадридский «Реал» со счетом 2:1. На 25-й минуте матча «Реал» — «Шериф» узбекский нападающий гостей Жасур Яхшибоев поразил ворота испанской команды. На 65-й минуте французский форвард мадридцев Карим Бензема сравнял счет, реализовав 11-метровый удар. На 90+1 минуте Себастьен Тилль принес молдавской команде победу.

В активе команды, которую возглавляет Юрий Вернидуб, две победы и шесть баллов. Вторым идет испанский клуб с тремя очками, миланский «Интер» и донецкий «Шахтер» набрали по одному баллу.

Ранее сообщалось, что Юрий Вернидуб, рассуждая о влиянии лимита на легионеров на результаты команды, привел в пример «Реал» и «Шахтер».

Для команды Вернидуба это дебютное выступление в главном клубном турнире Европы.