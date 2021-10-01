«Барселона» сообщила о рекордных расходах и убытках почти в полмиллиарда евро

«Барселона» опубликовала на официальном сайте ежегодный финансовый отчет.

Согласно представленным данным, доходы клуба за прошлый сезон составили €631 млн. Расходы по сравнению с предыдущим отчетным периодом увеличились на 19% и составили в общей сложности €1,136 млрд, что является рекордом для каталонского клуба. Убыток составил €481 млн.

Сине-гранатовые столкнулись с серьезными финансовыми проблемами из-за пандемии коронавируса. Клубу удалось снизить затраты на зарплаты игроков благодаря тому, что ряд футболистов добровольно пошли на понижение окладов. Однако это не помогло «Барселоне» сохранить нападающего Лионеля Месси. Руководство каталонцев не смогло подписать с аргентинцем новый контракт, из-за чего он ушел в «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что «Барселона» получила кредит и смогла добиться пересмотра части долговых обязательств. Каталонский клуб смог взять ссуду в размере €455 млн на десять лет с процентной ставкой 1,98%, а его долговые обязательства в отношении еще €140 млн будут пересмотрены.