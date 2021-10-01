Биатлонист Тарьей Бе объяснил свою злопамятность по отношению к Логинову

Норвежский биатлонист Тарьей Бе рассказал, почему упомянул россиянина Александра Логинова в своей автобиографии.

Норвежец написал, что он был недоволен победой российского спортсмена в спринте на чемпионате мира 2020 года из-за того, что ранее тот отбывал дисквалификацию за допинг.

Бе заявил, что для него важно быть честным и говорить то, что думает.

«Я достаточно последователен, что легко заметить со стороны. Мы, спортсмены, часто собираемся вместе, и мы очень озабочены тем, чтобы все соревновались на равных. Когда люди умышленно обманывают, у нас несколько иное мнение, чем то, что прописано в решении суда.

Мы с братом поддерживаем только чистый спорт. Когда кто-то не разделяет эту позицию, нам трудно быть побежденными такими соперниками», — приводит слова Бе Dagbladet.

Логинов был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил, в его пробе был обнаружен запрещенный препарат эритропоэтин. Спортсмен был отстранен в период с ноября 2014 по ноябрь 2016 года.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировал слова Бе о Логинове.