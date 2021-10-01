Игрока НХЛ Келлера возмутил расистский скандал в украинском хоккее

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Аризона Койотс» Клейтон Келлер отреагировал на расистский скандал, произошедший во время матча чемпионата Украины между «Кременчуком» и «Донбассом».

На 36-й минуте матча после потасовки украинский нападающий «Кременчука» Андрей Денискин изобразил руками, будто он почистил и съел банан. Этот жест был обращен к 24-летнему темнокожему американскому хоккеисту Джейлену Смереку, выступающему за донецкий клуб.

«Не мог поверить своим глазам, когда увидел видео. Это было просто ужасно. Я хотел, чтобы он знал, что я думаю о нем. В хоккее нет места расизму. Я хотел сделать все возможное, чтобы дать ему понять, что я рядом», — цитирует Келлера ESPN.

Украинская хоккейная лига дисквалифицировала Денискина на 13 матчей. В обязательную дисквалификацию входят только три матча, а остальные десять игр хоккеист может выкупить. Стоимость одного матча — 5000 гривен.

Ранее сообщалось, что американский хоккеист, подвергшийся расизму на Украине, отказался играть в УХЛ.