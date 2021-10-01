Экс-вратарь «Спартака» сравнил красно-белых по качеству игры с «Лестером»

Бывший голкипер московского «Спартака» Войцех Ковалевски оценил шансы красно-белых в матчах с «Лестером» в Лиге Европы.

«Шансы «Спартака» в играх против «Лестера»? Англичане против «Легии» делали то, что не делал «Спартак». «Лестер» после замен на 65-й минуте только усиливала темп атак. И у польского клуба появились большие проблемы в защитной линии.

Плюс «Лестер» зарабатывал очень много стандартных положений. Это все, конечно, заставило польскую команду обороняться очень глубоко. По качеству игры англичане сильнее «Спартака». Московскому клубу будет тяжело», — приводит слова Ковалевски «СЭ».

Матч между варшавской «Легией» и «Лестером» закончился победой поляков со счетом 1:0. Единственный мяч на свой счет записал Махир Эмрели., забивший на 31-й минуте встречи.

Напомним, «Легия» и «Лестер» — соперники московского «Спартака» по группе С Лиги Европы. После двух туров польский клуб возглавляет турнирную таблицу квартета (6 очков), красно-белые — вторые (3). «Наполи» и «Лестер» делят третье и четвертое места (1).

Ранее сообщалось, что фанаты «Легии» потроллили игроков «Лестера», вставших на колено в поддержку акции Black Lives Matter.