Жириновский: Кокорина и Мамаева можно было отправить в ссылку

Лидер фракции политической партии ЛДПР Владимир Жириновский вновь обратился к инциденту с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, объясняя свое предложение о возрождении понятия ссылки в российском правосудии.

«Хочу внести ясность по поводу предложения возродить такой вид наказания, как ссылка. Прежде всего, речь о гуманизации уголовного наказания, а не об ужесточении.

Никто не предлагает ссылать протестующих или за все подряд мелкие правонарушения. Ссылка — это более мягкая альтернатива реальному лишению свободы в колонии. Человек ведет в целом нормальный образ жизни, может жить со своей семьей, работать. Однако ему запрещено покидать определенный регион, приезжать в крупные столичные города.

Это наказание предусматривается для тех видов правонарушений, которые чаще происходят в богеме, в среде «золотой» молодежи. Например, к игрокам Мамаеву и Кокорину, которые устроили драку в центре Москвы. Вместо тюрьмы они прожили бы эти два-три года в удаленном регионе России, но были бы при этом свободны, могли тренироваться и работать. Жизнь в провинции остудила бы их», — написал политик в Telegram-канале.

Напомним, в октябре 2018 года братья Кокорины, а также футболист «Ростова» Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий стали фигурантами уголовного дела о двух драках в центре Москвы. В мае 2019 года их приговорили к реальным срокам заключения. Мамаев и Протасовицкий получили по 1 году и 5 месяцам колонии общего режима, братья Кокорины — по 1,5 года. В сентябре 2019 года их выпустили по УДО.

Ранее бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер заявил, что Александра Кокорина и Павла Мамаева нужно выгнать из футбола.