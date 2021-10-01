Сборную России по вольной борьбе сняли с авиарейса в Амстердаме

Сборную России по вольной борьбе сняли с авиарейса в аэропорту Амстердама. Национальная команда летела с пересадкой в Осло на чемпионат мира. Об этом сообщает Metaratings.

Предположительно, российских борцов не пустили на борт самолета из-за снятых медицинских масок.

Мировое первенство по вольной борьбе состоится в столице Норвегии с 2 по 10 октября.

В состав национальной команды входят: двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев, бронзовый призер ОИ-2020 Артур Найфонов, а также действующий чемпион Европы Абасгаджи Магомедов.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по вольной борьбе Билял Махов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

В феврале 2020 года в пробе россиянина, взятой во внесоревновательный период, обнаружили запрещенный гормон роста. Срок отстранения 34-летнего спортсмена отсчитывается с 27 января 2020 года.