Игрок «Локомотива» Жемалетдинов о поражении от «Лацио»: постараемся взять реванш дома

Футболист московского «Локомотива» Рифат Жемалетдинов прокомментировал поражение от римского «Лацио» в матче группового этапа Лиги Европы (0:2), передает сайт «железнодорожников».
«Мы проиграли честно. Хотя у нас были подходы, и я тоже мог забивать, и Тино. Особенно в первом тайме сыграли плохо в обороне. Постараемся взять реванш дома», — сказал Жемалетдинов.
Забитыми мячами у римлян отметились Тома Башич с передачи Педро Родригеса и Патрисио Габбарон после паса Франческо Ачерби.
В первом туре красно-зеленые сыграли вничью с французским «Марселем» со счетом 1:1, а «Лацио» в Стамбуле уступил «Галатасараю» — 0:1.
Встречу обслуживала бригада арбитров из Великобритании, которую возглавлял Крейг Поусон. В роли ассистентов выступили Иан Хассин и Ли Беттс. За VAR отвечали Хуан Мартинес и Крис Кэванах. Резервный судья — Питер Бэнкс.
Лига Европы.
Группа E. 2-й тур.
«Лацио» — «Локомотив» — 2:0.
Голы: 1:0 — Башич (13), 2:0 — Габбарон (38).