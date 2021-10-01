Игрок «Локомотива» Жемалетдинов о поражении от «Лацио»: постараемся взять реванш дома

Футболист московского «Локомотива» Рифат Жемалетдинов прокомментировал поражение от римского «Лацио» в матче группового этапа Лиги Европы (0:2), передает сайт «железнодорожников».

«Мы проиграли честно. Хотя у нас были подходы, и я тоже мог забивать, и Тино. Особенно в первом тайме сыграли плохо в обороне. Постараемся взять реванш дома», — сказал Жемалетдинов.

Забитыми мячами у римлян отметились Тома Башич с передачи Педро Родригеса и Патрисио Габбарон после паса Франческо Ачерби.

В первом туре красно-зеленые сыграли вничью с французским «Марселем» со счетом 1:1, а «Лацио» в Стамбуле уступил «Галатасараю» — 0:1.

Встречу обслуживала бригада арбитров из Великобритании, которую возглавлял Крейг Поусон. В роли ассистентов выступили Иан Хассин и Ли Беттс. За VAR отвечали Хуан Мартинес и Крис Кэванах. Резервный судья — Питер Бэнкс.

Лига Европы.

Группа E. 2-й тур.

«Лацио» — «Локомотив» — 2:0.

Голы: 1:0 — Башич (13), 2:0 — Габбарон (38).