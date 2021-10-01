Бывший вратарь сборной СССР назвал секрет успеха «Спартака» в игре с «Наполи»

Бывший вратарь сборной СССР и московского «Спартака» Ринат Дасаев высказался о победе красно-белых над итальянским «Наполи» в матче 2 тура группового этапа Лиги Европы, передает ТАСС.

«Спартак» победил за счет того, что начала проходить комбинационная игра, атаки были довольно быстрые. Плюс вырисовывается коллектив. И наши ребята, и легионеры хорошо себя показали», — сказал Дасаев.

Уже на первой минуте македонский хавбек итальянского клуба Элиф Элмас открыл счет в матче. На 30-й минуте португалец Мариу Руй оставил хозяев поля в меньшинстве. В начале второй половины встречи Квинси Промес восстановил равновесие в матче. А победу красно-белым принес вышедший на замену Михаил Игнатов.

После этого вторую желтую карточку получил бельгийский защитник москвичей Максимилиано Кофрие. Несмотря на уравнявшиеся составы Промесу удалось удвоить преимущество столичной команды, а окончательный счет в матче установил нигериец Виктор Осимхен.