Комиссия выявила манипулирование результатами при судействе боксерского турнира ОИ-2016

Комиссия во главе с Ричардом Маклареном выявила манипулирование результатами при судействе боксерского турнира Олимпиады 2016 года, передает ТАСС со ссылкой на пресс-служба Международной ассоциации бокса (АИБА).

«Профессор Макларен и его команда выявили систему манипулирования результатами поединков на турнире Играх 2016 года. Мы должны внимательно изучить отчет и посмотреть, что необходимо предпринять для обеспечения справедливости», — сказал глава АИБА Умар Кремлев.

Расследование выявило от семи до десяти боев, где судейские решения были «очень подозрительными».

Под подозрение попал четвертьфинальный поединок между россиянином Владимиром Никитиным и ирландцем Майклом Конланом. В том бою победу одержал российский атлет.

Ранее Чемпион мира по боксу Александр Усик высказался о критиках украинских спортсменов, которые фотографируются с атлетами из России.

«Это хайп. Люди сейчас заражены хайпом, хотят, чтобы о них говорили, чтобы о них слышали. Я понимаю, о чем вы говорите, но я не хочу рекламировать никаким образом этих людей. Немножко больные, что тут сделать», — сказал Усик.