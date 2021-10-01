Смолов назвал причину поражения «Локомотива» от «Лацио» в матче Лиги Европы

Форвард московского «Локомотива» Федор Смолов назвал причину поражения от римского «Лацио» в матче Лиги Европы, передает «Матч ТВ».

Матч завершился со счетом 0:2.

«Думаю, что основным моментом стал второй пропущенный мяч с углового. Перед игрой мы готовились и уделяли внимание стандартам соперника. Второй мяч уже позволил «Лацио» контролировать игру», — сказал Смолов.

Встречу обслуживала бригада арбитров из Великобритании, которую возглавлял Крейг Поусон. В роли ассистентов выступили Иан Хассин и Ли Беттс. За VAR отвечали Хуан Мартинес и Крис Кэванах. Резервный судья — Питер Бэнкс.

Лига Европы.

Группа E. 2-й тур.

«Лацио» — «Локомотив» — 2:0.

Голы: 1:0 — Башич (13), 2:0 — Габбарон (38).

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о поражении московского «Локомотива» в матче Лиги Европы против римского «Лацио».