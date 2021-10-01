Колыванов считает, что игрока «Наполи» можно было не удалять в матче со «Спартаком»

Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов похвалил игроков «Спартака», победивших на выезде «Наполи» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Он подчеркнул, что красно-белым противостоял очень серьезный соперник, и забить ему три мяча на его поле – достижение.

При этом специалист отметил, что роль в успехе «Спартака» сыграло удаление игрока неаполитанцев Мариу Руя. Изначально главный арбитр встречи словак Иван Кружляк показал португальцу желтую карточку, но после просмотра видеоповтора принял решение удалить его с поля. Колыванов считает, что рефери мог ограничиться «горчичником».

«Молодцы, три гола еще надо забить. Тем более, лидеру чемпионата Италии, который ни одного матча не проиграл и очень уверенно себя во внутреннем первенстве чувствует. Видно, что под руководством Спаллетти команда очень прибавила, играет в быстрый и атакующий футбол. Поначалу «Спартаку» очень непросто было. Потом – получилось, как получилось. При удалении игрока «Наполи» можно было на желтой карточке остановиться, но дали красную, и никто особо не протестовал – все-таки была высоко поднятая прямая нога», - сказал Колыванов «Газете.Ru».

По мнению эксперта, в следующем матче «Спартак» будет на эмоциональном подъеме. Он подчеркнул ценность добытой москвичами победы.

«Любая победа – это огромные эмоции, хорошее настроение. В любом случае, команда будет в следующем матче на подъеме. Обыграть «Наполи», который считался фаворитом этого матча, достойно. Конечно, после удаления у «Наполи» «Спартаку» стало полегче, но, в любом случае, забить три мяча в Неаполе дорогого стоит, даже если соперник играл вдесятером», - заключил Колыванов.

«Спартак» в гостях обыграл «Наполи» со счетом 3:2, пропустив уже на 10-й секунде встречи. Победу красно-белым принесли дубль Квинси Промеса и гол Михаила Игнатова.