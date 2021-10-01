Колыванов: «Локомотив» безвольно сыграл в обороне против «Лацио»

Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов, в бытность игроком выступавший за итальянские «Фоджу» и «Болонью», высказался о поражении московского «Локомотива» от римского «Лацио» во втором туре группового этапа Лиги Европы. Колыванов признался, что не понимает причин столь невыразительной игры красно-зеленых.

«С такой опаской играли, провалили матч. Не знаю, с чем была связана эта боязнь играть против итальянцев. Как таковой игры у «Локомотива» не получилось, ему могли забить и третий, и четвертый, и пятый. На удивление безвольно в обороне сыграл «Локомотив». Даже странно, обычно команда играет более собранно, внимательно и аккуратно. А тут включили другие скорости – и посыпались сразу», - сказал Колыванов «Газете.Ru».

«Локомотив» уступил «Лацио» со счетом 0:2, оба мяча римляне забили в первом тайме. На 13-й минуте отличился Тома Башич, а на 38-й минуте окончательный счет установил Патрисио Габбарон. После этой неудачи «Локомотив» с одним очком идет на последнем месте в турнирной таблице группы Е, «Лацио» с тремя баллами поднялся на вторую строчку. Лидирует с четырьмя очками «Галатасарай», а «Марсель», набрав два балла, расположился на третьем месте.