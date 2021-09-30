Стали известны стартовые составы «Лацио» и «Локомотива» на матч Лиги Европы

Стали известны стартовые составы римского «Лацио» и московского «Локомотива» на матч второго тура группового этапа Лиги Европы.

«Лацио»: Стракоша, Лаццари, Патрик, Ачерби, Хюсай, Луис Альберто, Катальди, Башич, Родригес, Иммобиле (К), Андерсон.

«Локомотив»: Гильерме (К), Живоглядов, Баринов, Пабло, Рыбчинский, Жемалетдинов, Марадишвили, Куликов, Бека-Бека, Смолов, Анджорин.

Встреча пройдет в Риме 30 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. В первом туре красно-зеленые сыграли вничью с французским «Марселем» со счетом 1:1, а «Лацио» в Стамбуле уступил «Галатасараю» — 0:1.

Встречу обслужит бригада арбитров из Великобритании, которую возглавит Крейг Поусон. В роли ассистентов выступят Иан Хассин и Ли Беттс. За VAR будут отвечать Хуан Мартинес и Крис Кэванах. Резервный судья — Питер Бэнкс.

Ранее сообщалось, что бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко считает, что у «Локомотива» мало шансов в игре с «Лацио».